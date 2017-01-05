شهد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ظهر اليوم الخميس، افتتاح أعمال تطوير ميناء سفاجا، التابع لوزارة النقل، بتكلفة 520 مليون جنيه.

وبدأ الحفل، بتلاوة آيات من القرآن الكريم.

وأنفقت الدولة أكثر من 44 مليار جنيه لربط الميناء، بالمدن الرئيسية بالصعيد ضمن مشروعات تطوير إقليم صعيد مصر بحيث يكون الميناء على مساحة 200 إلى 300 كم من محافظات الصعيد.

وتهدف عملية تطوير ميناء سفاجا التى بلغت تكلفتها 510 ملايين جنيه إلى إعادة التخطيط الشامل للبنية الأساسية وإنشاء محطة ركاب بحرية حضارية لخدمة مليون راكب سنويا ورفع كفاءة وصيانة الأرصفة الحالية مع إقامة محطة انتظار خارجية للسيارات والأتوبيسات والشاحنات للوصول بميناء سفاجا لمركز لوجيستى مساعد لميناء جدة الذى يتطلب زيادة مستمرة فى الحركة التجارية.

ويفتتح الرئيس السيسي عبر الفيديو كونفراس، ميناء أرقين البرى كمحور جديد غرب النيل بين مصر والسودان ومنها إلى دول أفريقيا لتسهيل حركة انتقال الأفراد والبضائع وبلغت تكلفته 93 مليون جنيه.

ويتم أيضا افتتاح توسعات فى ميناء دمياط حيث تم الانتهاء من مشروع تعميق الممر الملاحي للميناء بطول 11,4 كيلومتر وعمق 16 مترا وعمق دائرة الدوران 15 مترا وغاطس بجوار الأرصفة 14,5 متر بتكلفة 185 مليون جنيه بجانب توريد 2 قاطرة قوة شد 60 طنًا بتكلفة 108 ملايين جنيه.