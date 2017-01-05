يبدأ المخرج محمد حمدي تصوير مسلسله الجديد “السر” في يناير الحالي.

وقال حمدي، للنشرة الفنية بوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن أحداث المسلسل تدور في إطار اجتماعي بوليسي من أرض الواقع تتسم بالغموض من خلال مجموعة من القصص ينتج عنها صراع بين أفراد من المجتمع وتقع جرائم يتم التحقق فيها.

وأضاف أنه سيتم عرض المسلسل علي احدي القنوات الفضائية خارج السباق الرمضاني نظرا لطول أحداث المسلسل التي تبلغ 60 حلقة.

ويعقد حمدي جلسات عمل مع المنتج محمد فوزي والسينارست حسام موسي لاختيار باقي النجوم لتحديد أماكن التصوير ووضع تصور نهائي لأحداث المسلسل، حيث تم التعاقد مع الفنان حسين فهمي ونضال الشافي لأدوار البطولة.