انتهت الفنانة اللبنانية دوللي شاهين من تسجيل أغنيات ألبومها الجديد، ليطرح خلال الأشهر القليلة القادمة.

وقالت دوللي “الألبوم يضم 14 أغنية متنوعة بين المصري، واللبناني، والخليجي، تعاونت فيها مع مجموعة كبيرة من الشعراء والملحنين المصريين واللبنانيين”، بحسب وكالة أنباء “الشرق الأوسط”.

وأضافت أنها تستعد خلال الأيام القليلة القادمة لتسجيل أغنيتين من الألبوم، الأولى باللهجة المصرية، والثانية أغنية خليجية، تحمل نوعا جديدا ومختلفا من الألحان والتوزيع الموسيقى.