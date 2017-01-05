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دوللي شاهين تنهي تسجيل أغنيات ألبومها الجديد.. وتستعد لتصوير أغنية مصرية
دوللي شاهين

دوللي شاهين تنهي تسجيل أغنيات ألبومها الجديد.. وتستعد لتصوير أغنية مصرية

الخميس، 5 يناير 2017 12:26 ص
وكالات

انتهت الفنانة اللبنانية دوللي شاهين من تسجيل أغنيات ألبومها الجديد، ليطرح خلال الأشهر القليلة القادمة.
وقالت دوللي “الألبوم يضم 14 أغنية متنوعة بين المصري، واللبناني، والخليجي، تعاونت فيها مع مجموعة كبيرة من الشعراء والملحنين المصريين واللبنانيين”، بحسب وكالة أنباء “الشرق الأوسط”.
وأضافت أنها تستعد خلال الأيام القليلة القادمة لتسجيل أغنيتين من الألبوم، الأولى باللهجة المصرية، والثانية أغنية خليجية، تحمل نوعا جديدا ومختلفا من الألحان والتوزيع الموسيقى.

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