قال المخرج وائل إحسان إنه من المقرر أن ينتهي الفنان عمرو محمود ياسين من كتابة السيناريو الخاص بفيلمه الجديد “خبر عاجل” خلال أيام، مشيرا إلي أنه لم يتم الاستقرار بعد على جميع الأبطال المشاركين في الفيلم.

وأوضح إحسان - للنشرة الفنية بوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن فيلم “خبر عاجل” تدور أحداثه في إطار اجتماعي أكشن في إطلالة جديدة ومميزة للنجم هاني سلامة، لافتا إلي أنه سيتم عقد جلسات عمل مكثفة مع جهة الإنتاج الخاصة بالفيلم خلال الأيام المقبلة لدراسة الترشيحات الخاصة بالأبطال إلي جانب الاستقرار على كافة التفاصيل الخاصة بعملية التصوير.

وعبر عن سعادته بالتعاون مع مجموعة ريماس للإنتاج السينمائي، لافتا إلي أنه سيتم اختيار الأسماء المشاركة بما يتناسب مع طبيعة الأدوار داخل الفيلم.

“خبر عاجل” سيناريو وحوار عمرو محمود ياسين، وإخراج وائل إحسان، وبطولة هاني سلامة، ويعتبر العمل بمثابة عودة لهاني سلامة إلي السينما بعد غياب 5 سنوات، حيث كانت آخر أفلامه “واحد صحيح”، مع الفنانة كندة علوش، والمخرج هادي الباجوري.

وكان آخر أعمال النجم هاني سلامة مسلسل “قسمتى ونصيبك”، بطولة نيكول سابا، وشيري عادل، ومي سليم، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج علي إدريس.