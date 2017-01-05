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السيسي يستمع لشرح تفصيلي عن تطوير «ميناء سفاجا»
ميناء سفاجا البحري

السيسي يستمع لشرح تفصيلي عن تطوير «ميناء سفاجا»

الخميس، 5 يناير 2017 12:26 ص

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ظهر اليوم الخميس، افتتاح أعمال تطوير ميناء سفاجا.

واستمع الرئيس السيسي، لشرح التفصيلي ﻷعمال التطوير، من وزير النقل جلال سعيد، والقائمين على ميناء سفاجا.

وتم اﻻنتهاء من المرحلة اﻷولى، من أعمال التطوير، في عام 2015، حيث تم تطوير محطة ركاب ميناء سفاجا، وربط الميناء بالمحطة الداخلية للشاحنات.

وتم تأجيل اﻻفتتاح، حتى يتم اﻻنتهاء من باقي المراحل.

وأعلن القائمون على الميناء، أنه تم إنشاء محطة للطاقة الشمسية، بقدرة 4 ميجاوات، باﻹضافة إلى وضع بوابة خاصة للركاب، للدخول إلى محطة السفر، والتي تتسع لـ1800 شخص.

وأشار القائمون، إلى أن تم إنشاء مبنى للخدمات في كل ساحة، حتى ﻻ يتم التجول داخل الميناء نفسها، وهو ما أدى إلى دخل وصل إلى 300%.

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