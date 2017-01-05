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شاهد.. دنيا سمير غانم تهنئ زوجها بتعاقده مع "9090 إف إم"
دنيا سمير غانم

شاهد.. دنيا سمير غانم تهنئ زوجها بتعاقده مع "9090 إف إم"

الخميس، 5 يناير 2017 12:17 ص

هنأت الفنانة دنيا سمير غانم، زوجها الإعلامى رامى رضوان ،عبر صفحتها الرسمية بموقع التدوينات “تويتر” ، بمناسبة تعاقده مع اذاعة “9090 إف إم”.
وكتبت قائلة:” مبروك يا حبيبي ربنا يوفقك”.
يذكر أنه خلال الأيام القليلة المقبلة يعرض لرامى رضوان برنامجه تليفزيونى جديد عبر قناة “دى ام سى”.

رامي رضوان

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