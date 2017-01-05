هليكوبتر تحلق في سماء سفاجا لتأمين «موكب السيسي»

حلقت طائرة هليكوبتر، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، في سماء سفاجا، لتفقد الأوضاع الأمنية تحسبًا لوجود أي تجمعات أو اندساس عناصر إرهابية، وتأمين موكب ...