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شاهد.. صورة نادرة لـ"عمر السعيد" أثناء الطفولة
عمر السعيد

شاهد.. صورة نادرة لـ"عمر السعيد" أثناء الطفولة

الخميس، 5 يناير 2017 12:12 ص

نشر الفنان عمر السعيد عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، صورة له في مرحلة طفولته وبصحبته أخيه محمد.
وعلق على الصورة، قائلاً: “صورة ليا وأنا فى العوامة وباكول كالعادة.. ومحمد أخويا الكبير واقف.. كل سنة وانت طيب ويخليك لولادك”.

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