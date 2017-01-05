الجيل الثاني للأزهري المثير للجدل يتكلم بعد صمت طويل ويرفع الستار عن المسكوت عنه في حياته..

خلع عباءته نهائيا وارتدى البذلة بعد خروجه من الأزهر

كان أزهريا بعباءة تنويرية.. وألقي حجرا في المياه الراكدة

”أصول الحكم” كتابه بلا منازع وتلك حقيقة لا تقبل التشكيك

الأزهر حمل لواء الدعوة لأفكاره ورد اعتباره وأعطى له العالمية ليصبح وزيرا

خمسون عاما مرت علي رحيل الشيخ على عبد الرازق صاحب كتاب الإسلام وأصول الحكم ، ذلك الكتاب الذي أثار جدلا واسعا بمجرد طباعته ، ولاقي انتقادات واسعة في كل الأوساط الثقافية والبحثية والدينية ، حيث ذهب إلي ان الخلافة ليست أصلا من أصول الحكم في الإسلام، مؤكدا أنه نموذج تاريخي فرضه الظرف السياسي والاجتماعي بعد رحيل الرسول، الأمر الذي فتح الباب للمؤمنين على مصراعيه لإدارة شؤون حياتهم.

غير أنّفكر عبد الرزق بالأساس وكتابه ” الإصلام وأصول الحكم” كان قنبلة عزاها كثيرون إلى استهداف السلطة السياسية الطامحة لتولي أمر الخلافة بعد سقوط السلطنة العثمانية رسمياً عام 1923.

ورغم مرور خمسين عاما على رحيله مازل فكر علي عبد الرازق يداعب مخيلة البعض بين تقدير حجم ما قالة الرجل وقصديته الفعلية لكل مضمونه وبين تحميل فكر الرجل اكثر مما يحتمل، وتبقي الفئة الأكثر قربا والتصاقا بالشيخ على عبد الرازق لم تتحدث حتى الآن ولم تدلي بدلوها في قضية علي عبد الرازق وفكرة ومنهجه وهم اسرته وتحديدا أحفاده .

كان لشبكة الإعلام العربية ” محيط ” السبق في إجراء هذا الحوار مع أسرة الشيخ عبد الرازق .. ( زينب عبد الرزق وحبيبة عبد الرزق وياسمين محمد عبد الرازق و عمرو كمال حامد ) .

البعض يشكك في ان كتاب “الإسلام وأصول الحكم” ألفه الشيخ على عبد الرازق .. ما رأيكم ؟

زينب عبد الرازق : القضاء قال كلمته في هذا الأمر وأظن ان احتفالية المجلس الأعلى للثقافة بمرور خمسين عاما علي رحيل علي عبد الرازق وما قدمه الباحثون عنه حسم الأمر تماما للأجيال القادمة.

غير أن المخطوطات التي قدمها حفيده عمرو حامد عبد الرازق حسم الجدل التاريخى، وأنا أرى أن البعض يتكسب من هذه الأمور ويلقي بها في عقول الناس.

هل عانت أسرة علي عبد الرازق من الضجة التي صاحبت صدور الكتاب ؟

حبيبية عبد الرازق : لم نحضر هذه الحدث بالطبع لكن أثنين من حفيدات الشيخ من خريجات كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وكنا نري بعض الأساتذة ينتقدون فكر جدي بصورة بمالغ فيها جدا جدا في أحيانا كثيرة .

كنا نواجه الأمر بالحجة والبحث وهي في النهاية للرجل بذرة بحثه واجتهاده ونحترم من يخالفنا ،قبل النقد او لم يقبه وفي النهاية الامر مبني على حقائق ويستند إلى ميراث تاريخي ودلائل بحثية.

ألم يؤثر كتاب علي عبد الرازق في تكوينكم النفسي وعلاقاتكم بالأخرين ؟

ياسمين عبد الرازق : قرانا الكتاب منذ وعينا إلي الدنيا وخاصة في فترة الجامعة، وعند قراءاته لاول مرة اقتنعنا به فالأسانيد والحجج كلها شرعية من القران والسنة وعمق التاريخ وكل الاعتراضات التي عليه لم تفنده بشكل سليم ومنطقي .

والغريب اننا عندما كنا في الجامعة كنا ندرس كتب نقد علي عبد الرازق وليس الكتاب نفسه ، وكنت أطالب الأساتذة في الكلية بتدريس الكتاب الأصلي وليس النقد .

ألم تخشوا من نظرة المجتمع لكم باعتباركم أحفاده ؟

حبيبة عبد الرازق: في فترات سابقة كنا نخشي الحديث عن الكتاب من كثرة الأحداث التي رأينها كقتل فرج فودة ومحاولة اغتيال نجيب محفوظ ، القضايا علي نصر حامد ابو زيد ، وفي النهاية أنت امام نخب لا تفكر أصلا .

على عبد الرازق جاء وزير بعدها واخذ درجة الباشوية رغم اعتراض الدولة واستعاد درجته العالمية مرة أخري ولم يبخس احد حقه .

والحقيقة كان الأزهر يتعامل بدرجة عالية من الرقي وكانوا يقبلون النقد، ومع التطور الزمني حدث لنا تدهور في الفكر والعقل واصبحنا نخاف علي حياتنا ووجودنا .

وفي أخر عشرين سنة مع امتداد التيارات السلفية أصبحت افكار علي عبد الرازق مجرّمة ويمكن ان تعرض حياتك إلي الخطر الذي لم يتعرض له في الأساس مؤلف الكتاب .

ما تأثير على عبد الرازق عليكم ؟

حبيبة عبد الرازق : هو شخص مؤثر جدا ، وكان يترك حرية الاختيار لاولاده ومن ثم احفاده وحفيداته الذين ولدوا في عهده، والدرس الذي تعلمنه منه ووصل لنا ألا نصنع حجبا علي فكرنا وعقولنا، فلا يوجد شيء لا يصح ان نسال فيه ولا يوجد حاجب علي العقل والتفكير ابدا .

هل شعرتم ان على عبد الرازق تأثر بالغرب ؟

عمرو كمال حامد : الشيخ درس في الغرب وعلم بعض أبنائه في الغرب، وكان عصر تنوير، وكان يقول لنا لسنا إقطاعيي “مال” ولكننا اقطاعيو أفكار وثقافة ووعي . نحن في العصر الإسلام الحقيقي يحارب ومن الصعب تفهم الرؤية التنويرية عند كثير من الشباب الذين يعيشون حالة من الانفتاح الفكري والثقافي علي الغرب نحن نريد جنود تحارب من اجل الإسلام الحقيقي ، والشيخ علي عبد الرازق القي حجر في الماء الراكد .

من احق بالانتصار لعلي عبد الرازق مؤسسة الأزهر ام مؤسسة الثقافة ؟

حبيبة عبد الرازق : لا نري فرق كبير بينهما ، الأزهر في الحقيقة انتصر لعبد الرازق ، فقد كان الازهر ضده في بعض الفترات وتم تعويضه عنها في فترات لاحقة بعد ذلك ، اما وزراة الثقافة فيحسب لها حسب لها ان تنتصر له بعد خمسين عاما، فرجل بحجم وثقافة عبد الرازق يجب الاهتمام به، ونتمني نحن أحفاده ان تنتشر هذا الأفكار علي كل الأصعدة ، فالحقيقة أن الازهر بفكرة التنويري حمل لواء الدعوة لفكر عبد الرازق.

ولكن كان هناك صراع دائم بين العمائم والطرابيش في هذه الفترة ؟

حبيبة عبد الرازق وياسمين عبد الرازق : نريد ان نقول حقيقة بمناسبة هذا السؤال الشيخ عبد الرازق بعدما ترك الأزهر لم يرتد العمامة مرة أخري علي الإطلاق وارتدي البدلة والطربوش فعبد الرازق كان تنويريا سواء كُرّم من الأزهر الشريف او من وزارة الثقافة ، فهو شخصية مستقلة بذاتها .

لقد كان أزهريا بعباءة تنويرية و نعتقد ان أنه لا يوجد تصادم بين الفكر الأزهري والتنويري، لانه في النهاية الثقافة لن تكسب أرضية الشارع المصري بدون الفكر الأزهري الوسطي وخاصة مع وجود تيارات تطرف وتشدد ديني وأيديولوجي .