حصل المنشد المصري محمود التهامي على لقب سفير الإبداع لهذا العام الذي تمنحه الرابطة الدولية للإبداع الفكري والثقافي بفرنسا.

وذلك خلال احتفالية كبرى أقامتها الرابطة، أمس، بمسرح جامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور جابر نصار رئيس الجامعة.

وقالت الدكتورة جيهان جادو، رئيس الرابطة: إن الرابطة اختارت التهامي سفيرا للابداع نظرا لجهوده المبذولة في إثراء الثقافة ولجمعه بين الأصالة والمعاصرة وتأسيسه مدرسة خاصة للإنشاد الديني وتخريج جيل من المنشدين يحملون لواء التراث القيم والحفاظ عليه.

وأضافت أن الشيخ محمود التهامي يستحق هذا اللقب وعن جدارة لما له من موهبة تجعله يعتلي أهم المناصب والألقاب، لما يبذله من جهود للحفاظ على التراث العربي أجمع، ولما يقوم به من تنشئة جيل يسعى لمحاربة الفكر المتطرف بالفن الراقي والثقافة.

والشيخ المنشد محمود التهامي هو نقيب المنشدين والمبتهلين وهو مؤسس أول نقابة للإنشاد الديني والابتهالات في الوطن العربي ومؤسس مدرسة للإنشاد الديني لحفظ التراث المصري والعربي، كما يساهم التهامي بفنه في إحياء اللغة العربية الفصحي ونشرها في العالم العربي والأوروبي.