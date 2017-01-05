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عبد المنعم سعيد: لا يمكن أن تظل قواتنا البحرية ثابتة
اللواء عبد المنعم سعيد‎

عبد المنعم سعيد: لا يمكن أن تظل قواتنا البحرية ثابتة

الخميس، 5 يناير 2017 12:14 ص

قال رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة سابقًا، اللواء عبد المنعم سعيد، إن استراتيجية القوات المسلحة، قائمة على التطوير، لما ظهر جديد على الساحة العسكرية، حيث أنه لا يمكن أن تظل قواتنا ثابتة ولا تتغير منذ 40 عامًا.

وأشار “سعيد” - خلال اتصال هاتفي بفضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الخميس - إلى أن البحر الأحمر، له طبيعة خاصة، حيث أنه اتجاه حيوي وحساس وتعبوي، ويساهم في تأمين أغلب الدول العربية.

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