قال اللواء نصر سالم، أستاذ العلوم الاستراتيجية بأكاديمية ناصر، والخبير العسكري، إن ما شهده الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم خلال تفقده الأسطول البحري، هو جزء من كل، وصغير جدًا من عمل القوات البحرية على المسرح البحري.

وأشار “سالم” - خلال اتصال هاتفي بفضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الخميس - إلى أنهم يتدربون على مواجهة العدو وفقًا لأحدث الأساليب، حيث لا يتدربون على مواجهة عدو نمطي، مضيفًا أن الدول المجاورة “مولعة زي علبة الكبريت” ومن ثم فلا بد أن تكون القوات العسكرية المصرية قادرة على تدمير من يعرضنا للخطر.