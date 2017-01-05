ذكرت قيادة “عمليات الجزيرة والبادية” بالجيش العراقي أن العملية العسكرية التي انطلقت صباح اليوم الخميس تستهدف تحرير منطقتين شمال قضاء “حديثة” غرب محافظة الأنبار من قبضة تنظيم (داعش) الإرهابي.

وقال المسئول الإعلامي لعمليات الجزيرة العقيد رحيم العطواني، في تصريح صحفي، إن العملية تستهدف منطقتي صكرة والزاوية بقيادة عمليات الجزيرة وإسناد من الطيران العراقي.

على صعيد متصل، تفقد قائد العمليات المشتركة العراقية رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق أول طالب شغاتي منطقتي المعارض والمجمع التجاري بعد تحريرهما من داعش في الساحل الأيسر شرقي مدينة الموصل.

وكان قائد قوات التحالف الدولي المناهض لداعش ستيف تاونسند أكد أن القوات المسلحة العراقية تعمل معا بشكل أفضل في معركتها الدائرة ضد داعش في مدينة الموصل لاستعادتها من قبضة التنظيم الإرهابي.

وقال تاونسد، عقب جولة مستقلا مروحية فوق المناطق التي تم تحريرها في نينوي، إن القوات العراقية أحرزت تقدما بطيئا بعد دخولها مدينة الموصل لغياب التنسيق بين القوات المشاركة في المرحلة الأولي للعمليات، حيث دخلت قوات “مكافحة الإرهاب” شرق الموصل وسيطرت على ربع المدينة لكن القوات في الجبهتين الشمالية والجنوبية تأخرتا الأمر الذي أدى إلى توقف العملية لأسبوعين.

وأضاف أن قوات الجيش والشرطة الاتحادية تعمل معا بشكل أفضل وحققت تقدما في المرحلة الثانية من تحرير أحياء شرقي الموصل.

وأشار المتحدث العسكري باسم التحالف الدولي جون دوريان إلى أن التحالف رفع عدد مستشاريه العسكريين في معركة الموصل مركز محافظة نينوي إلى 450 وانتشروا في الأسبوعين الأخيرين في الموصل خلف خطوط القتال مع داعش.

يذكر أن قوات “الرد السريع” بالشرطة الاتحادية العراقية حررت أمس حي “الوحدة” ليرتفع عدد الأحياء التي حررتها القوات العراقية إلى ثمانية منذ بدء المرحلة الثانية لعمليات تحرير الموصل الخميس 29 ديسمبر.

وكانت قوات “مكافحة الإرهاب” تمكنت في المرحلة الأولى التي انتهت يوم الخميس 15 ديسمبر، من تحرير 40 حيا من أصل 56 إجمالي أحياء شرقي مدينة الموصل.