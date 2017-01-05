 Moheet on google
الخميس 5 يناير 2017 11:50 صباحاً
روابط سريعة
تأجيل محاكمة عز وعسل في «تراخيص الحديد» لـ6 مارس
رجل اﻻعمال احمد عز

تأجيل محاكمة عز وعسل في «تراخيص الحديد» لـ6 مارس

الخميس، 5 يناير 2017 12:01 ص

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة فى التجمع الخامس، تأجيل إعادة محاكمة رجلي الأعمال أحمد عز وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق لجلسة 6 مارس للمرافعة، لاتهامهما بإهدار المال العام بما بلغت قيمته 660 مليون جنيه وتسهيل الاستيلاء عليه في القضية المعروفة إعلاميًا باسم “تراخيص الحديد”.

ومن جانبه طالب فتحي سرور محامي عمرو عسل بأجل للتصالح مثلما حدث مع رشيد محمد رشيد مع الدولة.

تُعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد القياتى القشيرى وعضوية المستشارين حسن أبو الوفا ومجدى عبد المجيد وبسكرتارية أيمن عبداللطيف وأحمد فهمى.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3