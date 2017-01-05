قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة فى التجمع الخامس، تأجيل إعادة محاكمة رجلي الأعمال أحمد عز وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق لجلسة 6 مارس للمرافعة، لاتهامهما بإهدار المال العام بما بلغت قيمته 660 مليون جنيه وتسهيل الاستيلاء عليه في القضية المعروفة إعلاميًا باسم “تراخيص الحديد”.

ومن جانبه طالب فتحي سرور محامي عمرو عسل بأجل للتصالح مثلما حدث مع رشيد محمد رشيد مع الدولة.

تُعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد القياتى القشيرى وعضوية المستشارين حسن أبو الوفا ومجدى عبد المجيد وبسكرتارية أيمن عبداللطيف وأحمد فهمى.