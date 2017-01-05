أعلنت سطات ميناء سفاجا البحري، صباح اليوم الخميس، توقف الحركة الملاحية لنقل الركاب والسيارات والشاحنات بين مينائي ضبا السعودي وميناء سفاجا، حيث تم إخطار التوكيلات الملاحية وشركات تشغيل العبارات بوقف الرحلات البحرية وتأجيلها لمدة 24 ساعة تزامنا مع زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتتاح مشروعات التطوير والإنشاءات الجديدة بميناء سفاجا.

ومن المقرر أن تعود الرحلات البحربة لطبيعتها بداية من صباح بعد غد السبت.