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بعد اعتقال 6 أشخاص اليوم..100 فلسطينياً في سجون الاحتلال منذ بداية 2017
قوات الاحتلال - اعتقال فلسطنيين

بعد اعتقال 6 أشخاص اليوم..100 فلسطينياً في سجون الاحتلال منذ بداية 2017

الخميس، 5 يناير 2017 12:26 ص
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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم /الخميس/ ستة فلسطينيين من محافظات الخليل، وطوباس، وقلقيلية لتصل حصيلة الاعتقالات منذ بداية عام 2017 إلى 100 حالة .

وذكر نادي الأسير الفلسطيني - في بيان له، نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة فلسطينيين من محافظة طوباس، وإثنين من محافظة الخليل، وآخر من بلدة كفر قدوم في محافظة قلقيلية.

وأشار نادي الأسير إلى أن حصيلة الاعتقالات منذ بداية العام حتى اليوم، وصلت إلى (100) حالة على الأقل بينهم ثلاث نساء، و18 طفلاً.

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