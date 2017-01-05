البابا تواضروس يدشن كنيسة البابا كيرلس بمدينة طنطاالخميس، 5 يناير 2017 11:58 ص
قام البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية اليوم الخميس بتدشين كنيسة القديس البابا كيرلس السادس بمطرانية طنطا.
شارك في تدشين الكنيسة الأنبا بولا أسقف طنطا وتوابعها رئيس المجلس الإكليريكي بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية وعدد من أساقفة الكنيسة .
كان البابا قد بدأ أمس زيارة رعوية لإيبارشية طنطا افتتح خلالها مقر المطرانية الجديد، بحضور اللواء أحمد ضيف محافظ الغربية، كما ألقي عظته الأسبوعية من كنيسة مارجرجس.
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