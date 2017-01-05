اعتقال مسئولين بشركة "دوجان" التركية على صلة بغولنالخميس، 5 يناير 2017 12:02 ص
اعتقلت الشرطة التركية اليوم الخميس كبير المستشارين القانونيين ومدير تنفيذي سابق لمجموعة دوجان القابضة -أحد أكبر المؤسسات الاقتصادية في البلاد- ضمن تحقيق في محاولة انقلاب وقعت في يوليو تموز تتهم أنقرة رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله كولن بالتخطيط لها مما تسبب في تراجع أسهم المجموعة.
وقالت دوجان -التي تغطي انشطتها مجالات الإعلام والمال والطاقة والسياحة وتمتلك صحيفة حريت وتلفزيون سي.إن.إن ترك- إن مداهمات استهدفت مكاتب شخصية ومنازل للمسؤولين الاثنين دون أن تتأثر عمليات المجموعة.
وانخفضت أسهم المجموعة بما يصل إلى 9.9 في المئة مع بدء التداول في سوق المال لكنها قلصت لاحقا خسائرها ليستقر التداول بانخفاض 3.7 في المئة حيث بلغ سعر السهم 0.78 ليرة تركية الساعة 0706 بتوقيت جرينتش. كما انخفض سهم حريت 7.6 في المئة.
والشهر الماضي تقرر حبس مسؤول تنفيذي آخر بالمجموعة يدعى بارباروس مراد أوغلو رهن التحقيق في اتهامه “بدعم جماعة إرهابية” في إشارة إلى كولن وأتباعه. وتشير أنقرة إلى الجماعة باسم “منظمة كولن الإرهابية”.
وفي بيان أصدرته في بورصة اسطنبول قالت مجموعة دوجان القابضة إن اعتقال المسؤولين الاثنين يوم الخميس جاء في إطار التحقيق ذاته.
وذكر البيان أن “التفتيش تم فقط في مكاتب شخصية للمسؤولين التنفيذيين ولم يؤثر ذلك على سير عمليات شركتنا أو الشركات التابعة لها.”
ومنذ محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو تموز التي راح ضحيتها أكثر من 240 قتيلا تعرض نحو 120 ألفا وبينهم أفراد من الجيش والشرطة ومعلمون وقضاة وصحفيون للوقف عن العمل أو الفصل وإن كان آلاف منهم عادوا إلى مواقعهم.
واحتجزت تركيا أكثر من 41 ألفا إلى حين محاكمتهم فيما يتصل بمحاولة الانقلاب من إجمالي 100 ألف تم التحقيق معهم.
كما وضعت السلطات يدها على مئات الشركات كثير منها مؤسسات إقليمية أصغر.
-
«فتاة العربة» من داخل شقتها الجديدة: «السيسي وعد فأوفى»
قالت منى السيد المعروفة باسم “فتاة العربة”، إنها استلمت الشقة اليوم وتشعر بالسعادة الشديدة لتحقق حلمها، مؤكدة أن الشقة نالت إعجابها، وتم تحقيق جميع طلباتها فى ...Mon, 02 Jan 2017 11:29:28 GMT
-
ميناء الإسكندرية استقبل 4آلاف و846 باخرة العام الماضي
أعلن المتحدث باسم هيئة ميناء الإسكندرية رضا الغندور بأن ميناء الإسكندرية استقبل خلال العام الماضي 4846 باخرة شملت سفن “حاويات وعبارات وصب سائل وجاف وبضائع عامة ...Thu, 05 Jan 2017 09:31:54 GMT
-
وزيرالبترول يوقع اتفاقية مع شركة إديسون الإيطاليةThu, 05 Jan 2017 08:47:12 GMT
-
تعرف على أسعار الدولار اليوم الخميس بالسوق الرسمي المصريThu, 05 Jan 2017 08:47:12 GMT
-
"فيزيتا" للتطبيقات الصحية توفر خدماتها في ثلاثة مدن مصريةTue, 03 Jan 2017 12:49:35 GMT
-
حبس المتهم بذبح «صاحب محل الخمور» 15 يوماً
كانت النيابة قد استمعت إلى أقوال المتهم بذبح صاحب محمصة الإسكندرية واعترافاته، بعد أن واجهته بالصور والفيديوهات المفرغة من كاميرات الفيديو، كما واجهته بشهود ...Thu, 05 Jan 2017 08:15:47 GMT
-
هليكوبتر تحلق في سماء سفاجا لتأمين «موكب السيسي»
حلقت طائرة هليكوبتر، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، في سماء سفاجا، لتفقد الأوضاع الأمنية تحسبًا لوجود أي تجمعات أو اندساس عناصر إرهابية، وتأمين موكب ...Thu, 05 Jan 2017 07:43:06 GMT
-
اليوم.. صلاة على روح الضحية 28 بالكنيسة البطرسية
يقام ظهر اليوم “الخميس”، صلاة الجنازة على الشهيدة لويس نجيب فانوس الشهيدة 28 من شهداء الكنيسة البطرسية وذلك بالكنيسة البطرسية. يذكر أن الشهيدة لويس كانت من ضمن ...Thu, 05 Jan 2017 07:59:08 GMT
-
"التموين" : السكر والفول بـ7 جنيهات للكيلو والعدس بـ 20 جنيها
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية تثبيت أسعار السلع التي يتم طرحها على بطاقات التموين للتخفيف عن المواطنين ومساعدتهم على توفير السلع بأسعار مخفضة. وأوضحت ...Sun, 01 Jan 2017 09:26:23 GMT