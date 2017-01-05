اعتقلت الشرطة التركية اليوم الخميس كبير المستشارين القانونيين ومدير تنفيذي سابق لمجموعة دوجان القابضة -أحد أكبر المؤسسات الاقتصادية في البلاد- ضمن تحقيق في محاولة انقلاب وقعت في يوليو تموز تتهم أنقرة رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله كولن بالتخطيط لها مما تسبب في تراجع أسهم المجموعة.

وقالت دوجان -التي تغطي انشطتها مجالات الإعلام والمال والطاقة والسياحة وتمتلك صحيفة حريت وتلفزيون سي.إن.إن ترك- إن مداهمات استهدفت مكاتب شخصية ومنازل للمسؤولين الاثنين دون أن تتأثر عمليات المجموعة.

وانخفضت أسهم المجموعة بما يصل إلى 9.9 في المئة مع بدء التداول في سوق المال لكنها قلصت لاحقا خسائرها ليستقر التداول بانخفاض 3.7 في المئة حيث بلغ سعر السهم 0.78 ليرة تركية الساعة 0706 بتوقيت جرينتش. كما انخفض سهم حريت 7.6 في المئة.

والشهر الماضي تقرر حبس مسؤول تنفيذي آخر بالمجموعة يدعى بارباروس مراد أوغلو رهن التحقيق في اتهامه “بدعم جماعة إرهابية” في إشارة إلى كولن وأتباعه. وتشير أنقرة إلى الجماعة باسم “منظمة كولن الإرهابية”.

وفي بيان أصدرته في بورصة اسطنبول قالت مجموعة دوجان القابضة إن اعتقال المسؤولين الاثنين يوم الخميس جاء في إطار التحقيق ذاته.

وذكر البيان أن “التفتيش تم فقط في مكاتب شخصية للمسؤولين التنفيذيين ولم يؤثر ذلك على سير عمليات شركتنا أو الشركات التابعة لها.”

ومنذ محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو تموز التي راح ضحيتها أكثر من 240 قتيلا تعرض نحو 120 ألفا وبينهم أفراد من الجيش والشرطة ومعلمون وقضاة وصحفيون للوقف عن العمل أو الفصل وإن كان آلاف منهم عادوا إلى مواقعهم.

واحتجزت تركيا أكثر من 41 ألفا إلى حين محاكمتهم فيما يتصل بمحاولة الانقلاب من إجمالي 100 ألف تم التحقيق معهم.

كما وضعت السلطات يدها على مئات الشركات كثير منها مؤسسات إقليمية أصغر.