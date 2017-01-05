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محكمة إسرائيلية تقرر سجن طفلين فلسطينيين
اعتقال طفلين فلسطينيين

محكمة إسرائيلية تقرر سجن طفلين فلسطينيين

الخميس، 5 يناير 2017 11:57 ص
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حكمت المحكمة المركزية في القدس المحتلة على طفلين من القدس المحتلة بالسجن لمدة عامين، وتضاف مدة العقوبة إلى سنة أخرى قضاها الطفلان في الجبس.

وذكرت صحيفة “جيروزاليم بوست” أن المحكمة المركزية في القدس المحتلة، أصدرت حكمها على الطفل شادي أنور عمران فراح، ويبلغ من العمر 13 عاما، وعلى زميله أحمد رائد محمد زكي زعتري، ويبلغ من العمر 13 عاما ونصف، بالسجن لمدة عامين.

وقد وجهت سلطات الاحتلال للطفلين تهمة التخطيط لتنفيذ عملية طعن، وذلك في أعقاب اعتقالهما في طريق عودتهما من المدرسة إلى البيت، وزعم الاحتلال في حينه أنه عثر على سكين بحوزتهما.

وتضمن قرار المحكمة أن يمضي الطفلان فترة العقوبة في مؤسسة للأحداث في مدينة طمرة في الجليل شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة.

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