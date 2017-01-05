دعا المجلس القومي للفلاحين والمنتجين الزراعيين برئاسة الدكتور محمد عبد الرحمن، الحكومه بالنظر بصورة عادلة للفلاح المصري بعد الارتفاعات المتتاليه في أسعار جميع السلع والخدمات ومستلزمات الزراعة المقدمه له.

وأعلن رئيس المجلس القومي للفلاحين عن تضامنه الكامل مع مطالب مزارعي قصب السكر في صعيد مصر ومطالبهم برفع سعر الطن إلى 720 جنيها وهو السعر الذي يكاد يكفي مستلزمات زراعته.

وطالب رئيس قومى الفلاحين بأن تتعامل الحكومة مع الفلاح المصري مثلما تعاملت مع رجال الاعمال والمستثمرين وخضعت لرغباتهم بزيادة أسعار منتجاتهم بصورة مبالغ فيها.

وأكد قومي الفلاحين أن الحكومة تجاهلت الفلاحين في كل الاجراءات الاقتصادية التي اتخدتها في الفترة الأخيرة مما زادت من معاناتهم وتضاعف عدد الفقراء في قري مصر بسبب عدم كفاية الايرادات التي يحصل عليها الفلاح من زراعة محاصيل تعتبرها الدولة من المحاصيل الاستراتيجية.

وناشد رئيس المجلس الرئيس عبد الفتالح السيسي بالتدخل لانصاف الفلاح المصري الذي يتحمل وحده عبء كل الاجراءات الاقتصاديه للحكومة - بحسب قوله.