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القوات العراقية تبدأ عملية عسكرية لتحرير مناطق غرب الأنبار من "داعش"
قوات عراقية - الجيش العراقي

القوات العراقية تبدأ عملية عسكرية لتحرير مناطق غرب الأنبار من "داعش"

الخميس، 5 يناير 2017 11:59 ص
وكالات

شرعت القوات العراقية المشتركة، صباح اليوم الخميس ، في عملية تحرير المناطق الغربية في محافظة الأنبار غربي العراق من قبضة تنظيم “داعش” الإرهابي.

وقال الناطق باسم قيادة “العمليات المشتركة” العراقية العميد يحيي الزبيدي - في تصريح صحفي - إن عملية عسكرية انطلقت اليوم بقيادة “عمليات الجزيرة” ومشاركة قوات الفرقة السابعة بالجيش ولواء مغاوير عمليات الجزيرة وقوات الشرطة وحشد العشائر.

وكان رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري التقي الليلة الماضية رئيس الأركان العراقي القائم بأعمال ووزير الدفاع الفريق أول عثمان الغانمي، وأكد الجبوري أهمية استكمال تحرير الأراضي التي لاتزال يسيطر عليها (داعش) خاصة قضاء “الحويجة” بكركوك جنوب غربي العراق ومناطق راوه وعانه والقائم غربي الأنبار.

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