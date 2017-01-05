أجندة محيط : افتتاح متحف الملكة فريدة ..و"مصر المبدعة" في اﻷمير طازالخميس، 5 يناير 2017 12:04 ص
- تشهد مؤسسة الشموع للثقافة والفنون “قاعة الشموع” يوم الخميس، 12 من يناير 2017، حفلاً لتوقيع ومناقشة كتاب “فريدة.. التاج والفن”، الصادر حديثًا عن الدار المصرية اللبنانية للنشر، للكاتبة الدكتورة لوتس عبد الكريم، وافتتاح معرض ومتحف الملكة فريدة، وذلك فى تمام الساعة السابعة مساءً، فى مقر المؤسسة، فى المعادى، ميدان الخرية، فيلا 12، شارع 150.
- تنظم مكتبة ألف حفل لتوقيع الطبعة الثانية لرواية “قتل مع سبق الحب”، للكاتب والمخرج مجدى كمال، والصادرة عن دار أطلس، وذلك اليوم الخميس، فى تمام الساعة السادسة مساء، بمقر المكتبة بالمهندسين.
- يقيم بيت الغناء العربي “قصر الأمير باشتاك”، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، صالون “مقامات”، والذي يحتفل برائد آلة التشيللو في مصر الفنان عماد عاشور، وذلك في الثامنة من مساء غد الخميس.
وخلال الصالون يبحر الفنان عماد عاشور في ذكريات أكثر من ثلاثين عاما قضاها مع قمم وقامات وأساتذة ورواد فن الموسيقى في مصر والعالم العربي.
ويقام الصالون بمشاركة البرنامج الثقافي بالإذاعة المصرية، ويصاحبه ريستال موسيقي للتخت الشرقي; يتضمن يقدم مجموعة من أعمال الموسيقي العربية.
صالون “مقامات”; من إعداد وتقديم الفنان محسن فاروق، والناقدة الدكتورة إيناس جلال الدين.
- تنظم قطاعات وزارة الثقافة المصرية مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية يوم الخميس 5 يناير، تحت رعاية الكاتب الصحفي حلمي النمنم وزير الثقافة.
· قطاع شئون الإنتاج الثقافي، تستمر عروض السيرك القومي يوميا الساعة 8 مساء، ما عدا يوم الأربعاء، وتنظم مكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك ندوة تحت عنوان “مستقبل وتحديات الإقتصاد المصري” ، إضافة إلى افتتاح معرضا للفن التشكيلي عن الطبيعة المصرية.
· وضمن فعاليات مبادرة “مصر المواجهة” التي ينظمها القطاع، يقام حفل فني لفرقة أنغام الشباب، على خشبة المسرح القومي بمشاركة فناني قطاع الفنون الشعبية.
· كما تعرض دار الأوبرا المصرية، باليه “كسارة البندق” الساعة 8 مساء، على مسرح سيد درويش بالاسكندرية، ويقام حفل فني لفرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية على المسرح الكبير الساعة 8 مساء، وتعرض أوبرا “ميدان الأوبرا” على مسرح الجمهورية الساعة 8 مساء، كما ينظم حفل ريسيتال لثنائي العود دينا عبد الحميد وغسان يوسف الساعة 8 مساء، على المسرح الصغير.
· صندوق التنمية الثقافية، يختتم فعاليات الدورة الثالثة لمسابقة “آفاق السينما العربية” الساعة 6 مساء، بقاعة سينما الهناجر، وينظم قصر الأمير طاز صالونا ثقافية بعنوان “مصر المبدعة” تقديم الكاتب الصحفي محمد بهجت، الساعة 6 مساء، وبقصر الأمير بشتاك “بيت الغناء العربي” يعقد صالون “مقامات” بالإشتراك مع البرنامج الثقافي الإذاعي، وضيف الصالون الفنان عماد عشور، يليه حفل ريسيتال، الساعة 8 مساء، أما مركز طلعت حرب الثقافي فينظم أمسية شعرية بعنوان ” شعراء الأقاليم” الساعة 6 مساء.
· البيت الفني للمسرح يقدم على مسرح بيرم التونسي بالاسكندرية، العرض المسرحي “ليلة من الف ليلة “بطولة الفنان يحيى الفخراني، الساعة 8 مساء، وعلى مسرح الطليعة يتم تقديم العرض المسرحي “واحد تاني” الساعة 9 مساء، مسرح ميامي بوسط البلد يقدم “بس أنت مش شامم” بطولة فتحي عبد الوهاب، الساعة 8:30 مساء، العرض المسرحي “قمر العميان” بطولة وفاء الحكيم، يعرض على مسرح الغد بالعجوزة، الساعة 9 مساء.
· الهيئة العامة لقصور الثقافة، تعقد ندوة دينية بعنوان “ميلاد المسيح” بمكتبة قصر أحمد بهاء الدين للطفل، وينظم قصر ثقافة الشرفا محموعة من الورش خلال الفترة من 5 : 12 يناير، تتضمن ورشة ٍبعجينة السيراميك لعمل اكسسوارات ، إلى جانب ورش (كليم، سجاد، خيامية، حصير، خزف وصلصال، زجاج معشق، فنون تشكيلية) بالاضافة لمعرض يقام لهذه الحرف.
ويتضمن الصالون لقاء مفتوحا مع الموسيقار هانى شنودة، يليه عرض فيلم “عروسة نويل” من إخراج الفنان ناصر عبد الحفيظ، وتختتم فقرات الصالون بمزج بين أشعار محمد بهجت مزينة بأبيات من بردة البوصيرى.
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