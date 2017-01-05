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قرار جمهوري بتعديل أقدمية مستشار بهيئة قضايا الدولة
هيئة قضايا الدولة

قرار جمهوري بتعديل أقدمية مستشار بهيئة قضايا الدولة

الخميس، 5 يناير 2017 10:27 ص

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا رقم 598 لسنة 2016، بتعديل أقدمية السيد سعيد السيد محمد المستشار المساعد من الفئة (أ) بهيئة قضايا الدولة، في وظيفة مستشار مساعد (ب) بهيئة قضايا الدولة.

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