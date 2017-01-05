ظهر الرئيس عبدالفتاح السيسي، مرتدياً “الزي العسكري”، خلال تدشين الأسطول الجنوبى باللواء الثاني ووحدات خاصة بخليج أبو سومة بسفاجا.

وتعد حاملتا المروحيات ميسترال “جمال عبد الناصر” و”أنور السادات”، من أبرز قطع الأسطول الجنوبى، واللتان دخلتا الخدمة في الأسطول المصرى، بعد وصولها شواطئ إسكندرية، حيث يصل طولها إلى 199 مترا، والعرض 32 مترا، والسرعة 18.5 عقدة، والغاطس 6.5 متر، وارتفاع السفينة 58 مترا، ومدى الإبحار 30 يوما بمدى 10000 ميل، بسرعة 15 عقدة في الساعة، ويمكنها البقاء بالبحر حتى 70 يومًا باستخدام السرعات المحدودة، مع إمكانية تزويد الطائرات الهل المحمولة بالوقود لصالح تنفيذ المهام القتالية.