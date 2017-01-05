اختتم الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، باراك أوباما وعائلته آخر عطلة لهم في هاواي بالبيت الأبيض.

وكشفت شبكة “سي بي إس” الأمريكية أن واحد من المنازل الراقية التي مكث فيها أوباما وعائلته في يندوارد أواهو متاحة للإيجار، بمبلغ 4500 دولار لليلة الواحدة.

وكان أوباما قضى عطلته في عدة منازل بهاواي، وأحد المنازل التي كان يقضي فيها عطلته في الفترة من 2008-2011 معروض للإيجار.

ويطلق على هذا المبنى Plantation Estate at Paradise Point، وهي وجهة مفضلة للأثرياء بسبب جمالها الطبيعي، وقام بشرائها في وقت لاحق صموئيل كاستل، واليوم، يعتبر واحدا من أفضل المواقع الشاطئية الفخمة في العالم.

وتبلغ مساحته 6000 قدم مربع، ويشمل حمام سباحة على شكل بحيرة، والعديد من الشلالات، والحدائق الخارجية والنباتات، وخمس غرف نوم وستة حمامات ومطبخ.

وقضت أسرة أوباما مؤخرًا أكثر من أسبوعين في أواهو، حيث نشأ أوباما، وخلال زيارته الأخيرة، لعب أوباما عدة جولات من لعبة الجولف، وتناول العشاء في أرقى المطاعم بالجزيرة.