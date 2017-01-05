 Moheet on google
الخميس 5 يناير 2017 09:33 صباحاً
روابط سريعة
عرض المنزل الخاص بعطلة أوباما في هاواي للإيجار
منزل اوباما في هاواي

عرض المنزل الخاص بعطلة أوباما في هاواي للإيجار

الخميس، 5 يناير 2017 10:29 ص
متابعات

اختتم الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، باراك أوباما وعائلته آخر عطلة لهم في هاواي بالبيت الأبيض.

وكشفت شبكة “سي بي إس” الأمريكية أن واحد من المنازل الراقية التي مكث فيها أوباما وعائلته في يندوارد أواهو متاحة للإيجار، بمبلغ 4500 دولار لليلة الواحدة.

وكان أوباما قضى عطلته في عدة منازل بهاواي، وأحد المنازل التي كان يقضي فيها عطلته في الفترة من 2008-2011 معروض للإيجار.

ويطلق على هذا المبنى Plantation Estate at Paradise Point، وهي وجهة مفضلة للأثرياء بسبب جمالها الطبيعي، وقام بشرائها في وقت لاحق صموئيل كاستل، واليوم، يعتبر واحدا من أفضل المواقع الشاطئية الفخمة في العالم.

وتبلغ مساحته 6000 قدم مربع، ويشمل حمام سباحة على شكل بحيرة، والعديد من الشلالات، والحدائق الخارجية والنباتات، وخمس غرف نوم وستة حمامات ومطبخ.

وقضت أسرة أوباما مؤخرًا أكثر من أسبوعين في أواهو، حيث نشأ أوباما، وخلال زيارته الأخيرة، لعب أوباما عدة جولات من لعبة الجولف، وتناول العشاء في أرقى المطاعم بالجزيرة.

منزل اوباما في هاواي

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3