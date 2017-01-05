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قرار جمهوري باعتبار كوبري طما العلوي من أعمال المنفعة العامة
السيسي في احتفالات المولد النبوي الشريف

قرار جمهوري باعتبار كوبري طما العلوي من أعمال المنفعة العامة

الخميس، 5 يناير 2017 10:24 ص

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا رقم 567 لسنة 2016، باعتبار مشروع إقامة امتداد لمحور كوبري طما العلوي على النيل بمساحة 50 فدانا بمحافظتي أسيوط وسوهاج من أعمال المنفعة العامة.

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