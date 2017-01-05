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قرار جمهوري بنقل مندوب مساعد بمجلس الدولة لوظيفة غير قضائية
الرئيس عبدالفتاح السيسي‎

قرار جمهوري بنقل مندوب مساعد بمجلس الدولة لوظيفة غير قضائية

الخميس، 5 يناير 2017 10:21 ص

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا رقم 594 لسنة 2016، بنقل عبدالراضي محمد المهدي محمد المندوب المساعد بمجلس الدولة، إلى وظيفة غير قضائية بوزارة الموارد المائية والري، ونشر القرار في الجريدة الرسمية.

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