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تعرف على أسعار الدولار اليوم الخميس بالسوق الرسمي المصري
دولارات
دولارات

تعرف على أسعار الدولار اليوم الخميس بالسوق الرسمي المصري

الخميس، 5 يناير 2017 10:21 ص
كتب-ربيع شعبان

 

شراء بيع
بنك مصر إيران للتنمية
 18.50 18.90
بنك الاسكندرية
 18.22 18.25
البنك الأهلي الكويتي – مصر
 18.20 18.30
المصرف المتحد
 18.20 18.30
البنك المركزي المصري
 18.11 18.39
بنك التعمير والإسكان
 18.10 18.40
مصرف أبوظبي الإسلامي
 18.10 18.85
بنك البركة
 18.05 18.30
SAIB Bank
 18.00 18.25
كريدي أجريكول
 17.95 18.20
بنك قناة السويس
 17.95 18.25
بنك بلوم مصر
 17.95 18.20
البنك العربى الافريقي الدولى
 17.93 18.18
البنك الأهلي اليوناني
 17.90 18.15
البنك الأهلى المصري
 17.86 18.11
البنك التجاري الدولي
 17.86 18.11
بنك القاهرة
 17.86 18.11
بنك مصر
 17.85 18.10
بنك فيصل الاسلامى المصرى
 17.85 18.15
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