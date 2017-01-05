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«القوات البحرية» تكشف محاور التطوير في عهد السيسي
مناورة بحرية ـ القوات البحرية

«القوات البحرية» تكشف محاور التطوير في عهد السيسي

الخميس، 5 يناير 2017 10:23 ص

أكد قائد القوات البحرية لواء بحري أركان حرب أحمد خالد حسن، أن القوات شهدت منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، طفرة هائلة.

وقال حسن، في كلمته خلال افتتاح الرئيس السيسي،  الوحدات الخاصة باﻷسطول البحري، إن تطوير القوات البحرية قام على 3 محاور رئيسية؛ هي: “التسليح، والفرد المقاتل، وتجهيز البنية التحتية”.

وأشار إلى أن مصر في عهد السيسي، أصبحت أول دولة في الشرق اﻷوسط، تملك حاملتي مروحيات، من أعلى الطراز، وهي “ميسترال جمال عبدالناصر، وميسترال أنور السادات”.

وأوضح حسن، أن مصر دخلت في عهد السيسي، أيذاً، في مجال تصنيع “السفن الحربية”، بأيادي محلية 100%.

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