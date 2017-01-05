يناقش مركز الدراسات الثقافية بالتعاون مع مكتبة مصر العامة كتاب “التمثل الثقافي وتلقى الأنواع الأدبية الحديثة”، للدكتور سامي سليمان، يوم الأحد 29من الشهر الجاري، في الخامسة، بقاعة الندوات بالدور الثالث.

‎سامي سليمان، أستاذ الأدب والنقد العربي الحديث بقسم اللغة العربية بكلية الآداب – جامعة القاهرة. أصدر عشرة كتب منها: “الخطاب النقدي والأيديولوجيا: دراسة للنقد المسرحي عند نقاد الاتجاه الاجتماعي في مصر 1945 – 1967″ – 2002. 2، و”خطاب التجديد النقدي عند أحمد ضيف” مع النص الكامل لكتابه “مقدمة لدراسة بلاغة العرب”، 2003، و”مدخل إلى دراسة النص الأدبي المعاصر: قراءات نقدية تطبيقية” 2003، و”الذات وحلم تغيير الواقع: قراءة في قصيدة الجامعة لمحمد سليمان” 2004، كما نشر خمسين بحثًا بالدوريات المحكمة، وشارك في عشرين مؤلفًا جماعيًّا.

‎يقول د.سامي سليمان، ينتمي هذا الكتاب إلى مجال معاصر يقوم على تفاعل عدد كبير من العلوم الإنسانية والاجتماعية، وهو مجال الدراسات الثقافية.

‎ويقوم الكتاب على تحليل مفهوم التمثل الثقافي الذي صاغه مؤلف الكتاب، ويعني بهذا المفهوم الطرائقَ والآليات التي تصوغها النخبة الثقافية لتقبُّل النظريات والمفاهيم والأفكار المنقولة عن ثقافة أخرى سعًيا لإثراء الثقافة القومية بما يجعلها قادرةً على مواجهة بعض المشكلات التي تعانيها أو الأوضاع الجديدة التي تمثل- بالنسبة لها- نوعًا من التحدي الذي يدفع نخبتَها إلى البحث عن الجديد الذي يلبِّي احتياجاتِها الثقافية والفكرية والوجودية فيما أنتجته الثقافاتُ الأخرى.

تجدر الإشارة إلى أن مخطوطة هذا الكتاب قد نوقشت، في إبريل من عام 2014، وذلك في ورشة دولية للدراسات الثقافية، بجامعة برلين الحرة بألمانيا، شارك فيها نقاد وباحثون من عشر دول.