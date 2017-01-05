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شاهد.. تعليق حسن شحاتة على فيديو سخرية مدحت شلبي وضيوفه منه
حسن شحاتة

شاهد.. تعليق حسن شحاتة على فيديو سخرية مدحت شلبي وضيوفه منه

الخميس، 5 يناير 2017 10:18 ص
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عرضت الإعلامية راغدة شلهوب، مقطع فيديو مسجلًا لحديث الكابتن مدحت شلبي والكابتن طه إسماعيل في كواليس أحد برامج التحليلية والذي تم إذاعته وقتها بالخطأ، وهاجما وسخرا من حسن شحاتة بقسوة.

وعلق الكابتن حسن شحاته، في حواره ببرنامج «فحص شامل» على قناة «الحياة»، أن الفيديو أظهر مدى الحقد بداخل قلبهما، ولكنه في نفس الوقت لم يعلق على الفيديو وتجاهله تمامًا.

وأشار شحاتة، إلي أنه لا يمكن وصف من تحدثا عنه بهذه الطريقة بعواجيز الفرح، لأن عواجيز الفرح يتحدثون عن الجميع، ولكن هؤلاء لا يتحدثون إلا عنه بالتحديد.



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