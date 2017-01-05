انفجرت سيارة مفخخة، صباح اليوم الخميس، شرقي العاصمة العراقية (بغداد)، مما أسفر عن مقتل وإصابة 12 مدنيا تصادف مرورهم لحظة الانفجار.

وقال الناطق باسم قيادة “عمليات بغداد” العميد سعد معن، في تصريح صحفي، إن اعتداء إرهابيا بواسطة سيارة مفخخة كانت متوقفة في منطقة العبيدي شرقيى استهدافت تجمعا للمواطنين مما أسفر عن استشهاد 5 مدنيين وإصابة 7 آخرين.

وتشهد العاصمة العراقية عمليات تفجير بعبوات ناسفة وسيارات مفخخة وهجمات انتحارية بأحزمة ناسفة بين الحين والآخر، يقف وراء تنفيذها تنظيم (داعش) الإرهابي لزعزعة أمن بغداد ، الأكبر من حيث عدد السكان، حيث يبلغ تعدادها حوالي 7 ملايين نسمة، وصنفتها الأمم المتحدة وفق إحصاءات بعثتها بالعراق (يونامي) بأنها الأعلى من حيث ضحايا العنف والإرهاب بين محافظات العراق.