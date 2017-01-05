سمكة تونة بـ 74 مليون ين في اليابان

بيعت سمكة تونة عملاقة ذات زعانف زرقاء مقابل 74.2 مليون ين (636 ألف دولار) في طوكيو اليوم الخميس في أول مزاد خلال العام الجاري في سوق السمك الرئيسية بالمدينة. وبلغت قيمة ...