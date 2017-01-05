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تعرف على أسعار الذهب اليوم الخميس في مصر
مصوغات ذهبية
مصوغات ذهبية

تعرف على أسعار الذهب اليوم الخميس في مصر

الخميس، 5 يناير 2017 10:14 ص
كتب-ربيع شعبان
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24 718
عيار 22 658
عيار 21 628
عيار 18 538
عيار 14 419
عيار 12 359
الاونصة 22,321
الجنيه الذهب 5,024
الكيلو 717,714
قد تختلف الاسعار من محل صاغة لآخر
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