صحة الاسكندرية: 103 وحدات طب أسرة معتمدة في المحافظةالخميس، 5 يناير 2017 10:16 ص
قال وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية الدكتور مجدى حجازى إن إجمالي عدد وحدات طب الأسرة المعتمدة حاليا بلغ 103 وحدات.
وأوضح حجازي في تصريح اليوم أن عدد الوحدات طب الأسرة التى قامت إدارة الجودة بمديرية الشئون الصحية بتهيئتها للاعتماد من الهيئة المصرية للاعتماد خلال عام 2016 بلغ 31 وحدة بنسبة نجاح 100% حصلت منها 8 وحدات على اعتماد لمدة سنة واحدة فى حين حصلت 23 وحدة على اعتماد لمدة سنتين، وذلك فى مقابل 5 وحدات تم اعتمادها لأول مرة خلال سنة 2015، ليصل إجمالي عدد وحدات طب الأسرة المعتمدة حاليا إلى 103 وحدات تشكل الغالبية العظمى من الوحدات بالمحافظة.
وأضاف حجازي أنه يجرى تهيئة مستشفى الحميات والكبد والجهاز الهضمي بالإسكندرية للاعتماد حيث بلغت نسبة تطابق المستشفى مع المعايير المصرية للاعتماد 83% فى مقابل نسبة تطابق 72% خلال عام 2015 و 53% خلال عام 2014.
من جانبها، أكدت الدكتورة ميراندا موريس مدير إدارة الجودة بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية فى بيان صادر عن الإدارة حول حصاد نشاطها خلال عام 2016 ، نجاح الإدارة فى تطبيق عدد من مشروعات تحسين الجودة بالمستشفيات والوحدات منها مشروع تحسين التسجيل الطبي، ومشروع تحسين سلامة المرضى بالمستشفيات من خلال عمل لجان لسلامة المرضى بالمستشفيات وتدريب العاملين على معايير السلامة وتطبيق مشروع ترمومتر سلامة المرضى فى خمسة مستشفيات، وكذلك بدء تطبيق مشروع الجودة الياباني 5S-Kaizen-TQM بمستشفى العامرية العام.
وأوضح البيان أنه تم خلال عام 2016 تدريب أعداد كبيرة من الصيادلة على معايير الدواء، وتدريب التمريض على معايير التمريض وسلامة المرضى، وتدريب أطباء الأسنان على أدوات تحسين الجودة، كما أكد البيان أن هذه المشروعات التدريبية مستمرة خلال 2017 لتشمل مجالات أخرى من مجالات الجودة وأعداد اكبر من العاملين بالصحة.
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