قررت نيابة شرق الإسكندرية، حبس المتهم بذبح صاحب محمصة الإسكندرية، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كانت النيابة قد استمعت إلى أقوال المتهم بذبح صاحب محمصة الإسكندرية واعترافاته، بعد أن واجهته بالصور والفيديوهات المفرغة من كاميرات الفيديو، كما واجهته بشهود الواقعة، ونجلى المجنى عليه طونى وبيتر، وكذلك عامل القهوة المجاورة للمحل، والذين أكدوا قيامه بارتكاب الجريمة.

وقال طونى الابن الأكبر للضحية، ويعمل محامياً والذى كان يجلس مع والده فى المحل يساعده ويستأنس بصحبته، ” فوجئنا بالصراخ وحدث الأمر كله فى لحظات، وعندما حاولنا ضبطه هددنا بالسكين وفر هاربًا، وانشغلنا بإسعاف والدنا”، مؤكدًا عدم معرفته بالشخص المتهم نهائيًا، وليس بينه وبين والده أى خلافات مالية.

أما - بدوى- عامل المقهى فقد فجر مفاجأة قائلًا، “المتهم جلس عندى فى المقهى قبل 3 ساعات من ارتكاب جريمته، وطلب 3 فناجين قهوة، وفى كل مرة كان يطلب دفع الحساب بعد حضور الفنجان، وعندما طلبت منه الانتظار حتى يمشى، ودفع الحساب فى النهاية أخبرنى، أنه لا يعلم قد يمشى فى أى لحظة ولا يرغب أن يكون عليه دين”.

كما استمعت النيابة إلى شهادة ضباط مباحث قسم شرطة المنتزه أول، والأمن الوطنى والقائمين على الضبط.

وانتقلت النيابة وسط إجراءات مشددة مع المتهم لتمثيل الجريمة.