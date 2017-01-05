"زمن الوحوش الضارية" يفسر انهيار المجتمع المدني بمصرالخميس، 5 يناير 2017 10:11 ص
صدر مؤخرا عن منتدى العلاقات العربية والدولية، كتاب جديد بعنوان “زمن الوحوش الضارية” ، تأليف بلال علاء ومحمد مصطفى .
افتتح الكتاب - بحسب موقع المنتدى- بمحاولة من المؤلفين لتطبيق نظريات تفسر انهيار بنى المجتمع المدني، ونتائجه على ما دار وما يدور في مصر الثورة من دم وضباب. الأول نظري يجمع بين نظريات حنة آرندت حول العنف وأنطونيو جرامشي حول بناء المجتمعات وتأثيرها، والثاني تطبيقي يحاول إسقاط هذه النظريات في تحليل واضح لما حدث بين 25 يناير و 30 يونيو.
ويذكر الكتاب أن الذين عايشوا المجتمع الروسي يعزون العنف الذي مارسته السلطة إلى هشاشة هيمنة المجتمع المدني والسلطة، فلا الأول قادر على تغيير السلطة ولا هي تجد الوعاء الأمثل لأفكارها في المجتمع، فتلجأ مباشرةً للعنف، هكذا يفسر جرامشي نجاح الثورة البلشفية في روسيا التي تمكنت من الهيمنة على هشاشة المجتمع والسلطة، في حين فشلت في اقتحام أوروبا خلال النصف الأول من القرن العشرين في ظل وجود مجتمع مدني قوي.
قسَّم الباحثان ساحة الأطراف في مصر وفق تصور مستوى هيمنة كل طرف لتحديد مدى ثقله في المجتمع، فهناك من شكلوا هيمنة صاعدة احتاجت فترة من الزمن مثلها الجيش والحركات الشبابية الثورية، ثم الهيمنة المتآكلة كانت في الإخوان والسلفيين والحزب الوطني، ثم الهيمنة الكامنة في الحركات الشبابية والألتراس وأبو إسماعيل، وأخيرًا الهيمنة التاريخية التي يمكن إلحاقها بالهيمنة المتآكلة.
ويرى الكاتبان أن الإخوان هم الأسوأ حظًّا في هذه الثورة؛ نظرًا لتاريخهم الثقيل الذي لم يوزن بشكل صحيح، فلم يتم استثمار ثقله بالطريقة المثلى، فكانت كالأسد الذي أكل نفسه، وأدت هيمنة الخطاب السلفي وتصدر الدعاة الجدد إلى تردي حالته بدل إنعاشها. في هذا الوسط خرجت صفحة خالد سعيد لتشكل خطابًا نجح في ملامسة حدود كثيرة دون التورط فيها، أدى ذلك إلى الالتفاف حوله لفترة طويلة بدأت تتراخى شيئًا فشيئًا مع تشكل الشخصية العلمانية فيه، وضعف تماسكه وغلبة السلبية عليه. الخطاب الآخر الذي لم يكن يهمه سوى أن يجد الحد الأدنى من الشرعية كان خطاب الدولة، الذي تحول لاحقًا إلى العنف حين اهتزت تلك الهيمنة، والذي تحول بعد سقوط مبارك إلى خطاب الجيش الذي جمع حوله أنصاره السابقين.
انهيار عالم وبدء آخر
في النهاية يرى الكاتبان أن الهيمنات من مختلف الأطراف لم تحرز نصرًا في أحسن فرصها، فالجيش قدم تنازلات كبيرة للتيار الإسلامي بعد الثورة، في حين لم تفصله إلا خطوات عن سحقه. وكان العلمانيون يلطمون الخدود ذعرًا من سيطرة الإسلاميين في اللحظة التي استعدوا للشماتة فيهم لحظة سقوطهم.
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