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السيسي يصل إلى سفاجا ﻻفتتاح عدد من المشروعات
الرئيس عبدالفتاح السيسي‎

السيسي يصل إلى سفاجا ﻻفتتاح عدد من المشروعات

الخميس، 5 يناير 2017 10:03 ص

وصل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، منذ قليل، إلى سفاجا، بمحافظة البخر اﻷحمر، ﻻفتتاح عدد من المشروعات القومية.

ومن المقرر أن يفتتح الرئيس السيسي، اليوم الخميس، ميناء “أرقين” البري الحدودي بين مصر والسودان، عبر تكنولوجيا “الفيديو كونفرانس”، وذلك بعد نجاح عمليات التشغيل التجريبي للميناء منذ نهاية شهر سبتمبر الماضي، ليفتح آفاقا جديدة أمام حركة التجارة بين البلدين بصفة خاصة، ومصر والدول الإفريقية بشكل عام.

وفي سياق آخر، يرفع “السيسي” علم مصر - بمشاركة عدد من الطلاب - على حاملة الطائرات ميسترال “أنور السادات” بعدما تسلمتها القاهرة من باريس، لتنضم لأسطول القوات البحرية.
كانت سفينة الإنزال والهجوم البرمائي حاملة المروحيات المصرية الثانية الميسترال “أنور السادات”، وصلت إلى مدينة سفاجا مؤخرًا.

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