يخطط الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لإعادة هيكلة اثنين من وكالات الاستخبارات العليا في البلاد، وفقا لما لتقارير وسائل الإعلام الأمريكية.

وقالت صحيفة “بيزنس إنسايدر” الأمريكية، إن ترامب يعتزم تقليص سلطة مدير الاستخبارات الوطنية، ووكالة الاستخبارات المركزية؛ خوفا من أن تصبح وكالات كبير جدا ومسيسة.

وقال شخص مقرب من الفريق الانتقالي لترامب إن وجهة نظر فريق ترامب هو أن عالم الاستخبارات يمكن أن يصبح مسيسًا تمامًا، مشيرًا إلى أنهم جميعا بحاجة إلى الهيكلة، وسيكون التركيز على إعادة هيكلة الوكالات وكيفية تفاعلها.