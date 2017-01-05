أكد مساعد وزير الداخلية للحماية المدنية اللواء مجدي الشلقاني أن قوات الحماية المدنية بالجيزة نجحت في السيطرة على حريق هائل نشب بمصنع للنسيج بالكيلو 28 بالمنطقة الصناعية بأبو رواش.

وأوضح مساعد وزير الداخلية للحماية المدنية أن الحريق لم يسفر عن وقوع أي إصابات .

وأضاف أن قوات الحماية المدنية بالجيزة دفعت بـ 17 سيارة مطافئ و4 خزانات مياه لموقع الحريق؛ مما ساهم في سرعة السيطرة على الحريق ومنع امتداد ألسنة اللهب إلى المصانع والمباني المجاورة .