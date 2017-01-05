قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، تفعيل القرار الجديد بتوقيع عقوبة مالية على أي لاعب يتحدث لوسائل الإعلام دون إذن مسبق.

تنص العقوبة بتغريم اللاعب الذي يدلي بتصريح 10 آلاف جنيه، في حين سيتم توقيع عقوبة 20 ألف جنيه على كل فرد بالجهاز الفني يتحدث للإعلام بدون إذن مسبق.

وأكد مصدر بنادي الزمالك، أنه هذا يأتي لفرض حالة من الالتزام والانضباط داخل صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة والتركيز من أجل المنافسة على كافة البطولات.