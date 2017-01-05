 Moheet on google
الخميس 5 يناير 2017 09:30 صباحاً
روابط سريعة
الزمالك يصدر فرمانا بمنع اللاعبين من التحدث للإعلام
الزمالك

الزمالك يصدر فرمانا بمنع اللاعبين من التحدث للإعلام

الخميس، 5 يناير 2017 09:59 ص
متابعات

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، تفعيل القرار الجديد بتوقيع عقوبة مالية على أي لاعب يتحدث لوسائل الإعلام دون إذن مسبق.

تنص العقوبة بتغريم اللاعب الذي يدلي بتصريح 10 آلاف جنيه، في حين سيتم توقيع عقوبة 20 ألف جنيه على كل فرد بالجهاز الفني يتحدث للإعلام بدون إذن مسبق.

وأكد مصدر بنادي الزمالك، أنه هذا يأتي لفرض حالة من الالتزام والانضباط داخل صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة والتركيز من أجل المنافسة على كافة البطولات.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3