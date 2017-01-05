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بالفيديو.. لحظة القبض على المتهم بذبح صاحب محل الخمور
صاحب محل الخمور المجني عليه بالإسكندرية ونجله

بالفيديو.. لحظة القبض على المتهم بذبح صاحب محل الخمور

الخميس، 5 يناير 2017 10:01 ص

عرض الإعلامي عمرو أديب، في برنامجه «كل يوم»، الذي يعرض على فضائية «ON E»، مساء الأربعاء، مقطع فيديو يظهر لحظة إلقاء قوات الأمن القبض على المتهم بذبح المواطن يوسف لمعي، صاحب «محمصة» الإسكندرية.

يُذكر أن التاجر يوسف لمعي، قد قُتل، بشارع خالد بن الوليد، في منطقة المنتزة بالإسكندرية، الإثنين الماضي، بعد قيام شخص بذبحه.



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