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اعتقال 34 نزيلا من الفارين بأحد السجون جنوب الفلبين
الشرطة الفلبينية- الفلبين

اعتقال 34 نزيلا من الفارين بأحد السجون جنوب الفلبين

الخميس، 5 يناير 2017 09:58 ص
وكالات

تمكنت قوات الأمن الفلبينية من اعتقال 34 نزيلا من إجمالي 158 آخرين، وذلك بعد فرارهم من أحد السجون الواقعة جنوب البلاد.

وذكرت شبكة “إيه بي سي نيوز” الأمريكية اليوم الخميس أن 6 أشخاص قد قتلوا في تبادل لإطلاق النار وقع بين المسلحين الذين نفذوا الهجوم على السجن وبين القوات الفلبينية أمس الأربعاء مشيرة إلى أن السجن يقع بمدينة “كيداباوان” في إقليم “كوتاباتو” على بعد 930 كيلومترا جنوب شرق العاصمة مانيلا.

وكانت قوات الشرطة والجيش الفلبينية قد بدأت عملية بحث واسعة عن السجناء الذين تمكنوا من الفرار والمهاجمين الذي اقتحموا السجن.

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