عرض برنامج “العاشرة مساء” تقريرا مصورا يعرض آراء جيران عادل عسلية المتهم بذبح يوسف لمعي صاحب محل الخمور بمحافظة الإسكندرية.

وقال جيران المتهم إنه كان ملتزما ومتشدد دينيا حيث كان يكره سماع الأغاني وتشاجر معهم أكثر من مرة بسبب ذلك، كما أكدوا أنه كان يعامل زوجته معاملة سيئة ويضربها حتى طلبت منه الطلاق.

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