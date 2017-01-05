 Moheet on google
الخميس 5 يناير 2017 09:31 صباحاً
روابط سريعة
بالفيديو.. جيران المتهم بقتل صاحب محل الخمور يكشفون تفاصيل جديدة عنه
وائل الابراشي

بالفيديو.. جيران المتهم بقتل صاحب محل الخمور يكشفون تفاصيل جديدة عنه

الخميس، 5 يناير 2017 09:58 ص

عرض برنامج “العاشرة مساء” تقريرا مصورا يعرض آراء جيران عادل عسلية المتهم بذبح يوسف لمعي صاحب محل الخمور بمحافظة الإسكندرية.
وقال جيران المتهم إنه كان ملتزما ومتشدد دينيا حيث كان يكره سماع الأغاني وتشاجر معهم أكثر من مرة بسبب ذلك، كما أكدوا أنه كان يعامل زوجته معاملة سيئة ويضربها حتى طلبت منه الطلاق.
شاهد الفيديو..

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3