الصين تستثمر 360 مليار دولار في توليد الطاقة المتجددة بين 2016 و2020

قالت الوكالة الوطنية للطاقة اليوم الخميس إن الصين ستستثمر 2.5 تريليون يوان (360 مليار دولار) في توليد الطاقة المتجددة بين عامي 2016 و2020.

وأضافت الوكالة في وثيقة تحدد فيها خطتها لتطوير قطاع الطاقة في البلاد خلال فترة خمسة أعوام أن هذا الاستثمار سيوفر أكثر من 13 مليون فرصة عمل في القطاع.