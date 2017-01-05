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الصين تستثمر 360 مليار دولار في توليد الطاقة المتجددة بين 2016 و2020
علم الصين

الصين تستثمر 360 مليار دولار في توليد الطاقة المتجددة بين 2016 و2020

الخميس، 5 يناير 2017 10:10 ص
وكالات

قالت الوكالة الوطنية للطاقة اليوم الخميس إن الصين ستستثمر 2.5 تريليون يوان (360 مليار دولار) في توليد الطاقة المتجددة بين عامي 2016 و2020.

وأضافت الوكالة في وثيقة تحدد فيها خطتها لتطوير قطاع الطاقة في البلاد خلال فترة خمسة أعوام أن هذا الاستثمار سيوفر أكثر من 13 مليون فرصة عمل في القطاع.

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