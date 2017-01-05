أصدرت محكمة الاحتلال اليوم لأربعاء، حكما بالسجن 7 أشهر على وحيد البرش وهو موظف فلسطيني يعمل بالأمم المتحدة بتهمة تقديم مساعدات إلى حركة حماس، بحسب محاميته.

وقالت المحامية ليئا تسيمل، قولها: “إن وحيد البرش أدين بتهم “تقديم خدمات لمنظمة غير قانونية دون قصد”، في إشارة إلى حماس التي تعتبرها إسرائيل منظمة إرهابية حسب تعبيرها”.

واعتقل البرش، وهو مهندس يعمل في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في قطاع غزة، في 16 يوليو/تموز 2016، وأثار اعتقاله ضجة كبيرة.