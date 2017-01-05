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الخميس 5 يناير 2017 09:30 صباحاً
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بهذه التهمة..الاحتلال يحكم بسجن موظف بالامم المتحدة من غزة 7 اشهر

بهذه التهمة..الاحتلال يحكم بسجن موظف بالامم المتحدة من غزة 7 اشهر

الخميس، 5 يناير 2017 10:29 ص
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أصدرت محكمة الاحتلال اليوم لأربعاء، حكما بالسجن 7 أشهر على وحيد البرش وهو موظف  فلسطيني يعمل بالأمم المتحدة بتهمة تقديم مساعدات إلى حركة حماس، بحسب محاميته.

وقالت  المحامية ليئا تسيمل، قولها: “إن وحيد البرش أدين بتهم “تقديم خدمات لمنظمة غير قانونية دون قصد”، في إشارة إلى حماس التي تعتبرها إسرائيل منظمة إرهابية حسب تعبيرها”.

واعتقل البرش، وهو مهندس يعمل في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في قطاع غزة، في 16 يوليو/تموز 2016، وأثار اعتقاله ضجة كبيرة.

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