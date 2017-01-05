أعلن الجيش التركي عن مقتل 38 إرهابيا من تنظيم “داعش” بينهم قيادي في التنظيم في منطقة الباب شمالي سوريا.

جاء ذلك في بيان صادر عن القوات المسلحة التركية، اليوم الخميس، حول عملية “درع الفرات” في يومها الـ135، لفت أيضًا إلى تدمير 102 هدف للتنظيم بمنطقة الباب شمالي سوريا.

وأوضح البيان أن من بين الأهداف التي تم تدميرها في قصف جوي وأرضي، مخابئ ومواقع دفاعية وأسلحة وعربات.

يذكر أن الجيش التركي، أعلن يوم 24 أغسطس الماضي، إطلاق عملية عسكرية تحت اسم “درع الفرات” على الحدود مع سوريا، ضد تنظيم “داعش” الإرهابي لطرده من المنطقة القريبة من الحدود مع تركيا داخل الأراضي السورية.

كما يستمر الجيش التركي بقصف المناطق الكردية في سوريا، معتبرا أن وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا لها صلة بحزب العمال الكردستاني الذي ينشط في جنوب شرقي تركيا، والذي تعتبره أنقرة منظمة إرهابية أيضا.