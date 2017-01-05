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وزارة الصناعة البحرينية توافق على مشاريع باستثمارات 1.4 مليار دينار
عاصمة البحرين المنامة

وزارة الصناعة البحرينية توافق على مشاريع باستثمارات 1.4 مليار دينار

الخميس، 5 يناير 2017 10:03 ص
وكالات

كشفت بيانات لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة البحرينية أنها أصدرت موافقاتها المبدئية لـ170 ترخيصا لمشاريع صناعية خلال العام الماضي باستثمارات تبلغ قيمتها نحو 1.4 مليار دينار، أي ما يعادل 3.7 مليار دولار أمريكي.

وأشارت البيانات - التي جاءت في التقرير السنوي لعام 2016 ونشرتها صحف البحرين اليوم الخميس - إلى أن المشاريع الصناعية المرخصة من الممكن أن توفر حوالي 6.001 فرصة عمل جديدة في حال التنفيذ، ومن المتوقع أن تكون عدد الوظائف المخصصة للبحرينيين فيها 1.842 وظيفة، وفقا للتوقعات.

وأوضح التقرير أن إدارة التنمية الصناعية تلقت - خلال الفترة من الأول من يناير إلى نوفمبر 2016 - 187 طلبا تقدمت به شركات صناعية ووطنية في مختلف القطاعات الصناعية للحصول على شهادة القيد في السجل الصناعي.

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