أكد الدكتور وحيد سعودي المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس يشهد تحسن نسبي، مشيرا إلى أن درجات الحرارة تميل للارتفاع لتقترب من معدلاتها الطبيعية.

وأوضح سعودي من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” على القناة الأولى التابعة للتلفزيون المصري اليوم الخميس ، أن الطقس مائل للبرودة خلال ساعات النهار ، وشديد البرودة ليلا، مؤكدا استقرار الطقس.

وحذر من اضطراب حركة الملاحة البحرية بالبحر الأحمر.

وأضاف أنه ابتداء من مساء أمس الجمعة ستشهد البلاد انخفاض في درجات الحرارة بالإضافة إلى فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية.