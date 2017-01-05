اقتحم المئات من المتظاهرين المكسيكيين عدة مستودعات تِجارية، في العاصمة “مكسيكو” ونهبوها؛ احتجاجا على قرار الحكومة، برفع أسعار البنزين والديزل اعتبارا من فبراير المقبل، في الوقت الذي امتدت فيه التظاهرات والاحتجاجات إلى 11 ولاية مكسيكية أخرى.

وأغلق المتظاهرون الغاضبون الطرق السريعة في “تشالكو”، كما أغلقوا الطريق الاتحادي الذي يربط بين “تولكا” و”ناوكالبان”، ومنعوا شاحنات البضائع وسيارات نقل القمامة وحافلات النقل العام من المرور.

وأشعل المتظاهرون النار على عدة طرقات سريعة تديرها الحكومة الاتحادية من بينها الطريق السريع بين “مكسيكو” و”بيوبيلا”، والطريق الاتحادي بين “كواوتلا” و”نورتي”، والطريق الذي يربط العاصمة بمدينة “كويريتارو”.

وشهدت مدن “نوجاليس” و”أدي سنورا” و”سان ريو” في الولايات الشمالية، تظاهرات حاشدة منع خلالها المتظاهرون حركة السيارات والشاحنات المتجهة إلى الولايات الجنوبية.

وقالت سلطات الجمارك المكسيكية: إن المتظاهرين أغلقوا ميناء “دنيس” ومعبر السكك الحديدية القريب منه، وتم توجيه حركة السفن التجارية إلى ميناء “ماريبوسا”.

وذكرت صحيفة “إل إيمبارسيال” المكسيكية أن سكان مدينتي نوجاليس وسونورا احتلوا المباني الحكومية ومكاتب تحصيل الرسوم على الطرق السريعة؛ احتجاجا على الزيادة الأخيرة في أسعار البنزين.

وأشارت صحيفة “إل يونيفرسال” إلى أن الاحتجاجات، التي امتدت إلى 11 ولاية، أدت إلى إغلاق 34 طريقا سريعا تابعا للحكومة الاتحادية، بالإضافة إلى خمسة موانئ تجارية شمالي وجنوبي البلاد، ما أدى إلى وجود عشرات السفن التجارية في المياه الإقليمية في انتظار السماح لها بالدخول.