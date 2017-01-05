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تعلمي كيفية توليف العطور مع بعضها البعض
عطور - امراة - جميلة

تعلمي كيفية توليف العطور مع بعضها البعض

الخميس، 5 يناير 2017 08:06 ص
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أشارت الرابطة الاتحادية للعطور إلى أنه يمكن توليف الروائح العطرية مع بعضها البعض، إلا أن هناك بعض الروائح لا يمكن مزجها، حيث يجب التركيز عليها بشكل واضح.

ونصح الخبراء الألمان عند استعمال عطور فاخرة بأنه من الأفضل استعمال مزيل عرق أو جل استحمام برائحة محايدة، وعلى الجانب الآخر إذا استخدم المرء جل استحمام أو مستحضرات ما بعد الحلاقة برائحة قوية، فعندئذ يجب أن يكون متحفظا عند استخدام الأنواع الأخرى من العطور.

وتعتمد نوعية العطور التي يمكن توليفها مع بعضها البعض على الذوق الشخصي في المقام الأول، كما أنها ترتبط بدرجة كثافتها وشدة استعمالها، حيث يمكن للمرء مثلا توليف أحد العطور الشتوية القوية مع عطر صيفي خفيف.

وعند تجريب العطور نصح الخبراء بضرورة أن تكون هناك فترة توقف ما بين العطر والآخر، وإلا لن يتمكن المرء من إدراك الفروق ما بين العطور المختلفة، وبالتالي فإن التوليف بينهما سيكون مكثفا للغاية.

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