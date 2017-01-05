وضع فريق ريال مدريد، قدما في دور الثمانية لبطولة كأس ملك إسبانيا، بعدما حقق فوزا مريحا على ضيفه إشبيلية بثلاثية نظيفة، مساء اليوم الأربعاء على ملعب “سانتياجو برنابيو” في ذهاب دور الـ16 من البطولة.

جاءت الأهداف الثلاثة للفريق الملكي في الشوط الأول، وحملت توقيع كل من الكولومبي خاميس رودريجيز “هدفين” في الدقيقتين 11 و 44 من ركلة جزاء، والفرنسي رافائيل فاران في الدقيقة 29.

ووضع هذا الانتصار المريح أكثر من قدم للفريق الملكي في دور الثمانية قبل مباراة الإياب بين الفريقين يوم 12 يناير الجاري على ملعب “رامون سانشيز بيزخوان” في إقليم الأندلس.

كما حافظ الفوز، على رقم الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال، في عدم الخسارة خلال 38 مباراة متتالية، منذ آخر هزيمة للريال في 6 أبريل الماضي أمام فولفسبورج الألماني في ذهاب دور الـ8 لدوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي بهدفين نظيفين.